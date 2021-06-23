Последствия пожара на КазГПЗ ликвидированы – КазМунайГаз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Казахском газоперерабатывающем заводе завершилась ликвидация последствий пожара, работа предприятия полностью восстановлена. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба АО «НК «КазМунайГаз».

О том, какая работа была проделана, чтобы в кратчайшие сроки запустить завод на полную мощность, рассказал директор КазГПЗ Накберген Тулепов. По его словам, в восстановительных работах было задействовано 75 специалистов, которые трудились круглосуточно в трехсменном режиме. Так, были демонтированы части поврежденных конструкций и вспомогательного оборудования. Установлены новые радиаторы, теплообменники, вентиляторы, электродвигатели, проложена электропроводка и др.

«Благодаря слаженным действиям коллектива и поддержке «КазМунайГаза» удалось оперативно ликвидировать последствия пожара и полностью восстановить работу предприятия», – отметил Н. Тулепов. Проведенные работы позволили обеспечить 100%-й прием сырьевого газа. Завод вышел на нормальный технологический режим – 95–100 тысяч кубометров газа в час.

Напомним, 16 июня в 23:15 часов по времени Нур-Султана произошло возгорание воздушного холодильника компрессорного цеха ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» в г. Жанаозен Мангистауской области. Пожар полностью ликвидирован в 23:52 часов.

Жертв и пострадавших нет. В национальной компании «КазМунайГаз» был развернут оперативный штаб под руководством председателя Правления Алика Айдарбаева.