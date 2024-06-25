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    10:14, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Последствия паводков: более 9 тысяч домов подлежат ремонту в Казахстане

    жилье
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев сообщил о проводимой Правительством работе по ликвидации последствий паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Правительством продолжается работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам. Более 67 тысяч человек уже вернулись в свои дома. 3 664 жителям, которые находятся в эвакуационных пунктах, оказывается вся необходимая помощь, - сказал Канат Бозумбаев на заседании Правительства.

    Всего, по его словам, с начала паводка было подтоплено 12 086 жилых дома и 7 380 дачных строений, являющихся единственным жильем для пострадавших.

    В целом, в пострадавших регионах обследовано 18 228 (94%) жилых дома, по 15 651 (81%) объектам завершена оценка.

    В настоящее время по результатам обследования 9 306 дома подлежат ремонту. 8 190 не подлежат восстановлению, по ним планируется купить на вторичном рынке 5 714 домов и квартир и построить 2 576 домов по типовому проекту.

    В целом, на восстановление жилья требуется порядка 257 млрд тенге.

    Теги:
    Правительство РК Жилье Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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