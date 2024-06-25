Последствия паводков: более 9 тысяч домов подлежат ремонту в Казахстане

Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев сообщил о проводимой Правительством работе по ликвидации последствий паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Правительством продолжается работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам. Более 67 тысяч человек уже вернулись в свои дома. 3 664 жителям, которые находятся в эвакуационных пунктах, оказывается вся необходимая помощь, - сказал Канат Бозумбаев на заседании Правительства.

Всего, по его словам, с начала паводка было подтоплено 12 086 жилых дома и 7 380 дачных строений, являющихся единственным жильем для пострадавших.

В целом, в пострадавших регионах обследовано 18 228 (94%) жилых дома, по 15 651 (81%) объектам завершена оценка.

В настоящее время по результатам обследования 9 306 дома подлежат ремонту. 8 190 не подлежат восстановлению, по ним планируется купить на вторичном рынке 5 714 домов и квартир и построить 2 576 домов по типовому проекту.

В целом, на восстановление жилья требуется порядка 257 млрд тенге.