Последствия обильных ливней устраняют в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Непрекращающиеся обильные дожди на территории Тараза на протяжении нескольких последних дней создали проблемы жителям и коммунальным службам областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Образовались участки скопления воды, что доставляет жителям немалые неудобства, - сообщили в пресс-службе акима города Тараза. - Особенно в таких отдаленных массивах города, как Дальняя Карасу и Тайвань. Там поднялись подземные воды и затопили дворы некоторых жилых домов».

В городском акимате заверили, что данная ситуация находится под полным контролем местных властей. Коммунально-хозяйственные учреждения города работают в усиленном режиме. Аварийно-спасательная служба и горячая линия функционируют круглосуточно. Работы по откачке дождевых вод проводятся вдоль улиц областного центра, затем во дворах частных жилых домов.

В массиве Дальняя Карасу, с превалирующей частной застройкой, наиболее подверженной подтоплениям, аким города Тараза Ержан Жилкибаев поручил провести временные дренажные канавы в тех местах, где они отсутствуют, а также для предотвращения подтопления домов.

«Работы по восстановлению ирригационных систем города ведутся поэтапно и в соответствии с 3-летним планом развития города до 2024 года должны быть упорядочены. В этом году на очистку ирригационных систем предусмотрено 200 млн тенге. В рамках данных мероприятий будут очищены каналы «Капал», «Торегельды», «Карасу 1», «Карасу 2», «Ұшбұлақ» и «Сенкибай». Предстоит и восстановление водосточной системы», - пояснили в акимате города Тараза.

На данный момент на 63 улицах города Тараза задействованы силы работников ЖКХ и специализированной техники. Несмотря на праздничные дни, круглосуточно работает горячая линия 109, отметили в ведомстве.