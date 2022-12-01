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Последствия кредитной амнистии озвучили в Минфине

1 Декабря 2022, 13:21
Последствия кредитной амнистии озвучили в Минфине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Кайрат Миятов озвучил последствия, которые влечет за собой кредитная амнистия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При всех этих процедурах наступает запрет на получение кредитов на протяжении пяти лет, повторное банкротство возможно только по истечении семи лет. Помимо этого, есть последствия, которые необходимо предотвратить», - сказал Кайрат Миятов на брифинге в СЦК.

Он назвал процедуры, которые должен будет пройти амнистированный должник.

«То есть, должник должен будет пройти курсы повышения финансовой грамотности, чтобы в будущем обратно не прийти к такому положению. Это поможет нашим гражданам ответственнее относиться к вопросам получения кредитов и пониманию своего финансового состояния, чтобы избежать таких последствий в будущем», – заключил К. Миятов.


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