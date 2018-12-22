Последнюю угольную шахту закрыли в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ ­ - В истории Германии закончилась целая эпоха - эпоха добычи каменного угля, сообщает Deutsche Welle.

Немцы занялись ею более 900 лет назад, в 19-м веке уголь и сталь Рурской области обеспечили индустриальную и военную мощь Германской империи, после Второй мировой войны во многом благодаря углю возрождалась западная часть страны и начинался процесс экономической интеграции Европы.

И вот одна из важнейших в прошлом отраслей немецкой экономики прекратила свое существование. 21 декабря 2018 года войдет в историю Германии как тот день, когда в бывшем шахтерском городке Ботропе торжественно закрылась самая последняя в стране угольная шахта Prosper-Haniel.

Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли вовсе не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004-м, в Великобритании - в 2015-м. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени.

На официальном закрытии шахты присутствовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ему вручили последний добытый кусок каменного угля весом в семь кг. Штайнмайер заявил, что этот кусок угля олицетворяет собой «часть истории».