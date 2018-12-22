-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00 265
-
-
-
-
-
-
06:20 636
-
-
-
-
-
-
-
00:20 423
-
вчера 23:30 265
-
вчера 22:58 1178
-
-
-
-
-
вчера 22:00 294
-
-
вчера 21:54 286
-
Последнюю угольную шахту закрыли в Германии
БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В истории Германии закончилась целая эпоха - эпоха добычи каменного угля, сообщает Deutsche Welle.
Немцы занялись ею более 900 лет назад, в 19-м веке уголь и сталь Рурской области обеспечили индустриальную и военную мощь Германской империи, после Второй мировой войны во многом благодаря углю возрождалась западная часть страны и начинался процесс экономической интеграции Европы.
И вот одна из важнейших в прошлом отраслей немецкой экономики прекратила свое существование. 21 декабря 2018 года войдет в историю Германии как тот день, когда в бывшем шахтерском городке Ботропе торжественно закрылась самая последняя в стране угольная шахта Prosper-Haniel.
Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли вовсе не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004-м, в Великобритании - в 2015-м. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени.
На официальном закрытии шахты присутствовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ему вручили последний добытый кусок каменного угля весом в семь кг. Штайнмайер заявил, что этот кусок угля олицетворяет собой «часть истории».
- Ангела Меркель призвала к созданию европейской армии и Совбеза ЕС
- Фильм «Айка» получил награду в Германии
- Столетие окончания Первой мировой войны отметили в Париже
- Казахстан принял участие в Конференции по медицинской биозащите в Мюнхене
- Депутат из ФРГ: Казахстан вносит вклад в развитие отношений между Европой и Азией
- Президентский оркестр СГО РК произвел фурор на фестивале в Берлине
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана