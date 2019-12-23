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Последнюю угольную электростанцию закрыли в Нидерландах

23 Декабря 2019 22:11
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Последнюю угольную электростанцию закрыли в Нидерландах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Нидерландах в понедельник закрылась последняя в стране электростанция, работающая на угле, предает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Закрытие станции Хемвег, которая расположена на окраине Амстердама, стало следствием принятого законодательства, запрещающего использование угля для производства электроэнергии в стране.

Владелец станции, шведская энергетическая компания Vattenfall, получит компенсацию от правительства за закрытие электростанции на пять лет раньше запланированного срока.

В будущем Vattenfall сосредоточится на возобновляемой энергетике, прежде всего, на энергии ветра и солнца. Почти все 200 сотрудников станции будут трудоустроены в других подразделениях компании или уйдут на пенсию.

Угольная станция Хемвег мощностью 650 мегаватт была открыта в 1994 году. Ее демонтаж начнется в следующем году.

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Ключевые слова: Экология,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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