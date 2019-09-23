Последняя ракета «Союз - ФГ» вывезена на Гагаринский старт

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ракета - носитель (РН) «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» вывезена и установлена на стартовой площадке № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начались работы по программе первого стартового дня, а специалисты предприятий ракетно-космической отрасли выполняют заключительные технологические операции. Проводятся предстартовые испытания систем и агрегатов ракеты-носителя «Союз-ФГ», проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Увидеть процедуру вывоза ракеты приехали руководство Госкорпорации «Роскосмос», семьи космонавтов, представители космических агентств и предприятий ракетно-космической отрасли, журналисты и туристы.

Как сообщалось , этот запуск войдёт в историю пилотируемой космонавтики, как крайний, семидесятый, пуск ракеты «Союз-ФГ». Также в составе экипажа первый космонавт Объединённых Арабских Эмиратов, который летит на МКС по программе экспедиции посещения Международной космической станции (МКС). Еще одна особенность предстоящего пуска заключается в том, что после него «Гагаринский старт» будет закрыт на модернизацию.

Запуск РН «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» к МКС запланирован на 25 сентября 2019 года в 19 часов 57 минут 43 секунды по времени Нур-Султана.

Напомним , в составе основного экипажа: российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури. Их дублеры - Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Султан Аль Неяди.





Согласно традиции, сегодня дублирующий экипаж в составе космонавта Сергея Рыжикова, астронавта Томаса Маршбёрна и участника космического полёта от ОАЭ Султан Аль Неяди наблюдал за вывозом и установкой ракеты на стартовом комплексе.



