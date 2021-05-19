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вчера 23:00
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Последний звонок состоится 25 мая в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Последний звонок проведут на открытом воздухе во дворах школ Павлодарской области 25 мая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«С учётом рекомендаций Министерства образования и науки РК торжественная линейка «Последний звонок» для девятых, одиннадцатых классов и для школ с контингентом до 300 учащихся пройдёт на открытом воздухе во дворе школы с соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, социальной дистанции, использованием медицинских масок», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.
«Учебный процесс в организациях среднего образования, независимо от формы собственности, завершится 25 мая», - добавили в областном управлении образования.
«В текущем году претендентов на аттестат «Алтын белги» – 227, на аттестат с отличием – 192», - привели данные в управлении.
В Павлодарском Прииртышье действуют 357 общеобразовательных школ с 111 200 учениками.
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