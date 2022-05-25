25 Мая 2022 15:47

Последний звонок прозвучал в школах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Последний звонок в Павлодарской области прозвучит для 112 700 выпускников. На торжественном мероприятии в экибастузской школе-лицее №36 выпускники вручили десятиклассникам книгу наказов «Ұрпаққа аманат» собственного авторства и макет асыка в качестве талисмана удачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последний звонок – уникальный день в жизни каждого человека, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, который поздравил выпускников школы-лицея № 36 Экибастуза и пожелал им реализоваться во взрослой жизни. – Ваша школа занимает особое место в cфере образования. Сегодня последний звонок прозвучал для 38 выпускников этого лицея; четверо из них - с «Алтын белгі». Еще один из вас получит аттестат с отличием».

По словам главы региона, сегодня для них начинается взрослая жизнь. Он признался, что верит: каждый из этих выпускников внесет свой вклад в процветание Казахстана.

Выпускники трогательно попрощались с учителями и поблагодарили их за глубокие знания и хорошее воспитание.

«Школьные годы пролетели быстро. Я буду вспоминать с грустью свой родной класс, своих учителей, - сказала выпускница Рената Смаилова. – Больше всего мне нравились география и история, поэтому я выбрала себе профессию учителя истории. Планирую поступить в Павлодарский педагогический университет».

Выпускники вручили десятиклассникам книгу наказов «Ұрпаққа аманат» собственного авторства и макет асыка в качестве талисмана удачи. После этого обладатель «Алтын белгі» Мадияр Болатов передал факел знаний в руки десятиклассницы Айдане Жанадилкызы.

В завершение выпускники исполнили песню «Қош бол, мектебім», попрощавшись со своей родной школой. Прозвучал последний школьный звонок.

«В Павлодарской области в этом году последний звонок прозвучит для 112 700 человек, из которых 11-й класс заканчивают 4303 выпускника. Среди них - 233 обладателя нагрудного знака «Алтын белгі», и 333 выпускника — претенденты на аттестаты отличия», - сообщили в пресс-службе акима области.





Фото Валерия Бугаева.