25 Мая 2022 12:08

Последний звонок прозвучал в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Алматы окончили школу около 12 тыс. выпускников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в мегаполисе функционируют 287 общеобразовательных школ, из них 207 государственных и 80 частных. В 2021-2022 учебном году число учащихся с 1 по 11 класс составило около 300 тыс. детей.

Для выпускников общеобразовательной школы №180 Алатауского района города Алматы праздничная церемония прошла под открытым небом возле родной школы. Поздравить школьников пришли учителя, родители и даже первоклассники.

Обращаясь к выпускникам, директор школы Ляззат Даулетбек отметила, что окончание школы - это начало новой, интересной, взрослой жизни.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил нынешний 2022 год «Годом детей». Этот год является продолжением государственной политики по достижению наилучших условий для будущих поколений, что имеет особое значение в условиях построения Нового Казахстана. Сегодня для выпускников неповторимый, важный, волнующий день. Уважаемые родители, учащиеся, учителя поздравляю вас с окончанием учебного года. Нашим выпускникам хочу пожелать всего самого наилучшего, доброго пути во всех начинаниях»,- выступила с приветственной речью директор школы №180 Ляззат Даулетбек.

По ее словам, 2021-2022 год стал плодотворным для школы. В районных конкурсах дети заняли 115 призовых мест, городских - 95, республиканских - 54.

«В школе созданы все условия для качественного обучения учеников в современном формате. Состоялась презентация обновленной школьной библиотеки, школьного коридора, новых спортивных площадок. В целях обеспечения безопасности запущена турникетная система. В рамках проекта «Жасыл мектеп» построена школьная теплица»,- отметила Л.Даулетбек.

Нынешний учебный год в №180 школе завершили 3856 учащихся. Сегодня последний звонок прозвенел для 112 выпускников. Во время церемонии педагоги и школьники подвели итоги учебного года, отметили достижения учащихся.

«Сегодня волнительный день для меня. Хочу выразить огромную благодарность нашим педагогам за хорошие знания. Я мечтаю выучиться на IT -специалиста. Совсем скоро мне предстоит сдать Единое национальное тестирование. Очень надеюсь, что поступлю на грант»,- поделился выпускник школы Газиз Сулеймен.

Трогательными моментами праздничной церемонии стали выступления выпускников, подготовленные в благодарность своим учителям и родителям. В свою очередь, коллектив школы и родители одиннадцатиклассников подготовили для ребят теплую речь и напутственные слова.

«Я учусь здесь с самого открытия школы. Сегодня очень счастливый и в то же время очень грустный день. Мы прощаемся со школой. Хочу поблагодарить наших учителей за большой труд и терпение. Желаю всем здоровья, удачи во всем. Пусть все наши выпускники поступят в свои заветные учебные заведения»,- сказала выпускница Алуа Жолдасбек.

В завершение мероприятия выпускники порадовали присутствующих красивым прощальным вальсом.



