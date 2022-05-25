25 Мая 2022 20:39

Последний звонок прозвучал для почти 6 тыс. атырауских выпускников

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня для 5 999 выпускников 200 школ Атырауской области прозвенел последний звонок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году школы в Атырау и районах области окончили 5999 человек. Среди них - 244 кандидата на получение нагрудного знака «Алтын белгі» и 243 выпускника - на аттестат с отличием», - сообщили в областном управлении образования.

Заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов принял участие в традиционной линейке выпускников лицея «Білім-Инновация».

«Пролетел еще один год, мы вновь услышали звон школьного колокольчика. Для выпускников - в последний раз. Это знаменательный день как для учеников, так и для родителей и учителей. Выпускники, не забывайте, что именно вам строить Новый Казахстан. Хочу сказать большое спасибо учителям, которые смогли дать ребятам качественное образование, а родители вместе с педагогами и достойное воспитание», - сказал Нариман Таушов.

По словам директора лицея Исмаила Эльмы, 5 из 49 выпускников лицея претендуют на «Алтын белгі», 11 - на аттестат с отличием.

Ранее сообщалось о том, что выпускникам школ в Атырауской области выделили 4 тыс. грантов.