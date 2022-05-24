24 Мая 2022 11:25

Последний звонок прозвенит для более чем 170 тыс. казахстанских выпускников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 170 тыс. выпускников попрощаются со школьной скамьей в 2022 году. Последний звонок прозвучит 25 мая. Министерство образования и науки РК подготовило рекомендации по проведению выпускных мероприятий «ТҮЛЕК -2022 – Жаңа Қазақстанның ертеңі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В этом году эпидситуация позволяет провести мероприятие по случаю прощания со школой. Однако оно в обязательном порядке должно проводиться в стенах школы. Организации образования получили все необходимые рекомендации и инструкции», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

Последний звонок в 2022 году прозвенит для 3,5 млн школьников страны, в том числе для более чем 170 тыс. казахстанских выпускников. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак «Алтын белгі»

Кроме того, Гульмира Каримова выразила мнение по поводу дарения цветов учителям.

«Ежегодно в канун 1 сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос, можно ли дарить цветы учителю, и не считается ли это нарушением закона. Наша позиция – можно. Это ведь добрая традиция», - сказала она.

Праздник Последнего звонка во всех общеобразовательных школах республики планируется провести в единое время. В нем могут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, Министерства образования и науки и управлений образования областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.

Выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.

Не допускается привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату. Также под запретом организация праздничных столов, проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат, сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам, организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях.

Праздник Последнего звонка во всех школах Казахстана пройдет 25 мая 2022 года. Торжественное вручение аттестата – 16-17 июня 2022 года.