25 Мая 2022 18:24

Последний звонок прозвенел в школах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Нарядные выпускники, серьезные педагоги и взволнованные родители – в школах Карагандинской области 25 мая прозвенел традиционный последний звонок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году школу в регионе оканчивают 8605 учащихся 11-х классов. Более 300 выпускников претендуют на знак «Алтын белгі».

После долгого перерыва из-за пандемии торжественные линейки вновь прошли во дворах школ.

В областной специализированной школе-интернате «Мұрагер» с окончанием учёбы выпускников поздравил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

«Это один из главных шагов в жизни каждого молодого человека. Очень важно найти свою дорогу, своё место в новом мире. Будущее нашей страны в руках молодых. Желаю благополучия, удачи и счастья!» – напутствовал выпускников глава региона.

В школе «Мұрагер» в этом году 67 человек ждет тестирование и новый жизненный этап. Восемь учеников претендуют на «Алтын белгі».

Каждого из тех, кто прощается со школой, переполняют эмоции.

«Кажется, все ждут этого дня с особым чувством. С одной стороны, я счастлив, а с другой – очень грустно. Эти 11 лет были очень впечатляющими. Самые теплые минуты, самые чудесные дни моей жизни были в эти годы. Оканчиваю школу с отличием. Был лучшим учеником за последние три года. Являюсь победителем различных олимпиад, принимал активное участие в школьных мероприятиях и праздниках. Решил стать учителем, хочу пойти по стопам своих педагогов», – скаазл выпускник школы «Мұрагер» Адильбек Жанибек.

Многие из выпускников школы уже определились с вузами. Так, трое из них поступили в зарубежные учебные заведения: Дәурен Шәметов – на грант в международный университет De Montfort University, Артур Хибашев – в два университета США с финансированием в 30 и 90 %, Малика Аманбаева – в университет UCBM в Италии.

«Я окончил школу не на отлично, но у меня много достижений на областных, республиканских, международных олимпиадах по физике и математике. На ЕНТ набирал 43 балла из 45 по математике. Мне нравится высчитывать, решать сложные уравнения и задачи. В 10-м и 11-м классах начались более интересные темы, связанные с жизнью», – отметил Артур Хибашев.

Последний звонок не означает конца чего-то, а знаменует начало большой и новой взрослой жизни. И впереди выпускников ждет ответственный и сложный шаг – ЕНТ и выбор будущей профессии.