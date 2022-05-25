25 Мая 2022 23:39

Последний звонок прозвенел для жасулановцев Алматы, Шымкента и Караганды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В республиканских школах «Жас улан» Алматы, Шымкента и Караганды состоялось торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года,

В этом году последний звонок прозвенел для 644 выпускников.

Впервые за последние два года на торжественную линейку приглашены родные и близкие уланов, представители Министерства обороны и местных исполнительных органов, ветераны Вооруженных сил.

Соблюдая воинские традиции, на плацы республиканских школ вынесены знамена учебных заведений. Произнесены добрые пожелания и слова напутствия.

В ходе своего выступления, воспитанник первой роты республиканской школы «Жас ұлан» имени Бауыржана Момышулы города Алматы Қабақбай Жансен, от имени всех уланов, поблагодарил руководство школы и преподавателей за проявленную заботу и заверил, что они приложат все силы, чтобы не уронить честь и достоинство учебного заведения в будущем.

Республиканские школы «Жас улан» - учебные заведения среднего общего образования с углубленным изучением государственного и иностранных языков, военных дисциплин и усиленной физической подготовкой.

Наравне с предметами общеобразовательных школ уланы осваивают приемы строевой подготовки, изучают общевоинские уставы, тактико-технические характеристики стрелкового оружия и правила обращения с ним.

Здесь проходят обучение талантливые воспитанники. Среди выпускников 18 победителей и призеров областных, республиканских, международных конкурсов и олимпиад, два улана претендуют на получение знака «Алтын белгі». В текущем году 90 % из них планируют поступить в высшие военные учебные заведения страны.