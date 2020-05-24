Последний звонок пройдет онлайн в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как пройдет последний звонок в столице, рассказали в управлении образования города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В текущем году выпускные мероприятия по рекомендациям Министерства образования и науки РК пройдут под эгидой «Birgemiz: ТҮЛЕК - 2020» по гибкому графику.

«25 мая в 1-10 классах проводится онлайн-последний звонок. 3 июня церемония вручения аттестатов выпускникам школы, как мы уже сообщали, будет организована на территории школы, на открытом воздухе, со строгим соблюдением саннорм. А дошкольные организации продолжат свою работу в режиме «дежурных групп», - сообщает руководитель управления образования Шолпан Кадырова.

Она добавила, что онлайн-последний звонок пройдет с возможным участием родителей, членов попечительского совета, успешных выпускников школ, представителей бизнеса.

25 мая в 11:00 часов будет транслироваться поздравление министра образования и науки Республики Казахстан Асхата Аймагамбетова.

3 июня во всех школах пройдет вручение аттестатов для выпускников 11 класса и аттестатов «Алтын белгі». Мероприятие будет организовано на территории школы, на открытом воздухе. Со строгим соблюдением санитарных норм. Участие выпускников - строго в школьной форме.

После торжественной церемонии планируется посадка деревьев в «Аллее выпускников». На администрацию школ возложены меры по недопущению правонарушений в дни проведения выпускных мероприятий и строгого соблюдения санитарного и противоэпидемиологического режима.