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Последний звонок пройдет для казахстанских школьников 1 июня

19 Января 2023, 14:51
Последний звонок пройдет для казахстанских школьников 1 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Минпросвещения ответило на призыв депутатов о переносе даты последнего звонка. Его будут отмечать 1 июня, сообщила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель. Как нам всем известно, учебный год начинается 1 сентября. С этого года учебный год у нас завершается 31 мая. 31 мая – это учебный день, и помимо уроков будут проводиться внеклассные мероприятия с учетом возрастных особенностей детей. 1 июня дети официально пойдут на линейку – этот день является Международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником будет проведен последний звонок», - объяснила Гульмира Каримова.

18 января депутат Мажилиса выступил с депзапросом с предложением перенести последний звонок на другую дату.


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