Последний звонок и вручение аттестатов пройдут в офлайн-формате в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова сообщила, что сейчас ведомство готовит рекомендации по проведению выпускных вечеров в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Два мероприятия по завершению учебного года традиционно проводятся - последний звонок 25 мая и по завершению итоговой аттестации 11-х классов - торжественное вручение аттестатов об общем среднем образовании. Они, так же как и во все прошлые годы, состоятся в нужные и обозначенные сроки. Последний звонок в этом году состоится 25 мая. Каждая школа самостоятельно проводит это мероприятие. Торжественное вручение аттестатов - это получение детьми первого в своей жизни серьезного документа, поэтому за торжественную часть отвечает организация образования и это мероприятие состоится», - рассказала Ш. Каринова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

По ее словам, министерство готовит рекомендации по проведению выпускных вечеров для школьников. Торжественное вручение аттестатов пройдет в офлайн - формате.

«Еще есть полтора месяца до завершения учебного года. Мы эти рекомендации подготовим, озвучим так, чтобы наши коллеги и СМИ об этом знали. Это не новое мероприятие, а ежегодно проводимое. Просто в прошлые годы были условия ограничения. Поэтому в офлайн-режиме проводить мероприятия не смогли, а в этом году торжественное вручение аттестатов обязательно пройдет в стенах организаций образования. Другие рекомендации мы сформируем и обязательно их озвучим», - пояснила Ш. Каринова.