Последний звонок для выпускников Талдыкоргана прошел в онлайн-формате

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В городе Талдыкоргане последний звонок для выпускников 11 классов прошел в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в Алматинской области завершили учебный год 428 558 учащихся. Из них около 18 тысяч - выпускники 11 классов. 1 521 претендент на «Алтын белгі». 1 055 - претенденты на аттестат с отличием. Последний звонок в городе прошел для выпускников школ в онлайн-формате, потому что город находится в «красной» зоне из-за коронавируса», - сообщили в пресс-службе управления образования Алматинской области.

По информации управления, в целом в Алматинской области в торжественной обстановке последний звонок прошел в 690 школах.

«Помимо города Талдыкоргана, праздник последнего звонка прошел в торжественной обстановке для учащихся 9-11 классов и 690 школ с контингентом до 300 учащихся. Мероприятие было организовано по согласованию с главными санитарными врачами региона на территории школы, на открытой площадке в соответствии со всеми санитарными требованиями», - добавили в пресс-службе управления образования.

К примеру, для 420 выпускников Саркандского района последний звонок был организован в стенах школы. В этом году прозвенел последний звонок для 420 выпускников 30 школ района. Из них претендентов на «Алтын белгі» - 68, на аттестат особого образца - 25 учащихся.

Кроме того, с 6 мая началась сдача ЕНТ для выпускников 11 классов. В связи со сложившейся ситуацией существует ряд ограничений, и строго соблюдаются санитарные требования.

«Мы уделяем особое внимание безопасности выпускников и учителей. Ношение медицинской маски будет обязательным. Для соблюдения дистанции будут установлены специальные знаки», - добавила руководитель районного отдела образования Панар Ануарбековна.