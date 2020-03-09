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вчера 22:55
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вчера 18:54
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Последний заболевший коронавирусом выписан из больницы в Синьцзяне
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Последний пациент, заболевший коронавирусом в приграничном с Казахстаном Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, выздоровел и выписан из больницы в минувшее воскресенье, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отмечает издание «Жэньминьван», в Синьцзяне в настоящее время отсутствуют случаи заболевания новым коронавирусом.
Напомним, что первый подобный случай коронавируса в СУАР был зафиксирован 23 января. В целом здесь было выявлено 76 подтвержденных случаев заражения, и уже на протяжении 19 дней не выявлено ни одного нового.
В результате в Синьцзяне понизили уровень реагирования на ЧС в связи с эпидемией коронавируса с наивысшего (первого) до третьего.
Кроме того, в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), в эпицентре эпидемии коронавируса по причине выписки пациентов закрылось 11 из 14 временных госпиталей, которые были созданы на стадионах и выставочных центрах.
В целом, за истекшие сутки (по состоянию на 24:00 часов 8 марта) в материковом Китае выявлено 40 новых случая заражения новым коронавирусом, 22 с летальным исходом (21 - в провинции Хубэй, 1 – в провинции Гуандун), вылечено и выписано из больниц – 1535 человек.
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