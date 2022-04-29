Последний пациент вылечился от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Последний пациент, находившийся на амбулаторном лечении, получил отрицательный ПЦР-тест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

По данным облздрава, с начала пандемии в Атырауской области коронавирусной инфекцией всего переболели 62 253 человека. 128 из них скончались. В стационарах области больных коронавирусом нет.

«Последний пациент с КВИ, лечившийся дома, получил отрицательный ПЦР-тест. Таким образом, людей с диагнозом «коронавирус» в регионе не осталось. Прошлым летом число больных КВИ в городе и районах на пике пандемии в отдельные дни превышало 10 тыс. человек», - отметили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции в Атырауской области привиты 270 841 человек. Второй компонент вакцины получили 258 871 человек. Третьей дозой одной из используемых в стране вакцин против КВИ привились 62 998 человек.

Вакциной Pfizer в области ревакцинировались 9 517 человек. Среди них беременные и кормящие женщины, а также подростки.