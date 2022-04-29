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    14:18, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Последний пациент вылечился от COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Последний пациент, находившийся на амбулаторном лечении, получил отрицательный ПЦР-тест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

    По данным облздрава, с начала пандемии в Атырауской области коронавирусной инфекцией всего переболели 62 253 человека. 128 из них скончались. В стационарах области больных коронавирусом нет.

    «Последний пациент с КВИ, лечившийся дома, получил отрицательный ПЦР-тест. Таким образом, людей с диагнозом «коронавирус» в регионе не осталось. Прошлым летом число больных КВИ в городе и районах на пике пандемии в отдельные дни превышало 10 тыс. человек», - отметили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

    Первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции в Атырауской области привиты 270 841 человек. Второй компонент вакцины получили 258 871 человек. Третьей дозой одной из используемых в стране вакцин против КВИ привились 62 998 человек.

    Вакциной Pfizer в области ревакцинировались 9 517 человек. Среди них беременные и кормящие женщины, а также подростки.

    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Коронавирус в РК Атырауская область Здравоохранение
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