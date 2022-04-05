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    22:26, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Последний пациент с КВИ выписан из ЦИЗ города Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из ковидного отделения центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) города Кокшетау выписан последний пациент с диагнозом Covid-19. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы близки к полной победе над таким коварным врагом, как Covid-19», - отметил Н. Сыздыков.

    По словам спикера, сегодня в отделении реанимации и интенсивной терапии нет ни одного акмолинца с диагнозом КВИ или пневмония. Из ковидного отделения ЦИЗа города Кокшетау выписан последний пациент с диагнозом Covid-19. Однако несколько акмолинцев все еще получают стационарное лечение с диагнозом пневмония.

    «В Акмолинской области за две минувшие недели отмечается снижение вызовов скорой медицинской помощи на 5,3% - с 4727 до 4473 вызовов. Кокшетаусцы стали вызывать скорую также реже на 6,5% - количество вызовов снизилось с 1 651 до 1 543. Вызовов по причине КВИ в регионе стало меньше на 42,5 % - с 40 до 23, при этом за две недели были госпитализированы лишь два человека. Однако в области отмечается увеличение вызовов по причине ОРВИ – с 343 за прошлую неделю до 385 – на 12,2% и пневмонии – с 29 случаев за прошлую неделю до 35 – на 20,6%», - поделился Н. Сыздыков.

    За минувшие сутки в регионе не выявлен ни один случай КВИ.

    Между тем, глава облздрава в очередной раз призвал акмолинцев, несмотря на стабилизацию ситуации с КВИ, не терять бдительность и соблюдать все необходимые меры безопасности, а также вакцинироваться.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акмолинская область
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