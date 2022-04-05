Последний пациент с КВИ выписан из ЦИЗ города Кокшетау
«Мы близки к полной победе над таким коварным врагом, как Covid-19», - отметил Н. Сыздыков.
По словам спикера, сегодня в отделении реанимации и интенсивной терапии нет ни одного акмолинца с диагнозом КВИ или пневмония. Из ковидного отделения ЦИЗа города Кокшетау выписан последний пациент с диагнозом Covid-19. Однако несколько акмолинцев все еще получают стационарное лечение с диагнозом пневмония.
«В Акмолинской области за две минувшие недели отмечается снижение вызовов скорой медицинской помощи на 5,3% - с 4727 до 4473 вызовов. Кокшетаусцы стали вызывать скорую также реже на 6,5% - количество вызовов снизилось с 1 651 до 1 543. Вызовов по причине КВИ в регионе стало меньше на 42,5 % - с 40 до 23, при этом за две недели были госпитализированы лишь два человека. Однако в области отмечается увеличение вызовов по причине ОРВИ – с 343 за прошлую неделю до 385 – на 12,2% и пневмонии – с 29 случаев за прошлую неделю до 35 – на 20,6%», - поделился Н. Сыздыков.
За минувшие сутки в регионе не выявлен ни один случай КВИ.
Между тем, глава облздрава в очередной раз призвал акмолинцев, несмотря на стабилизацию ситуации с КВИ, не терять бдительность и соблюдать все необходимые меры безопасности, а также вакцинироваться.