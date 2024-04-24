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    16:17, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Федор Емельяненко посетит Казахстан в начале мая

    Федор Емельяненко
    Фото: ТАСС

    Прославленный боец смешанных боевых искусств Федор Емельяненко станет почетным гостем номерного турнира Alash Pride FC 96, который состоится 2 мая в Алматы на арене имени Балуана Шолака, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Известный спортивный функционер и основатель промоушена Alash Pride, а ныне депутат Мажилиса Парламента РК Данияр Каскарауов подчеркнул, что болельщиков ожидает яркое шоу, в котором выступят именитые бойцы из Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

    — С тех пор, как соотечественники избрали меня депутатом Мажилиса Парламента РК, я передал управление клубом Alash Pride в руки Алимжана Бектаева. Этот человек уже на протяжении многих лет вносит посильный вклад в развитие отечественного спорта. Наши бойцы регулярно проводят поединки как внутри страны, так и зарубежом. Предстоящий турнир обещает стать знаковым по нескольким причинам. Во-первых, будет очень сильный кард. Максат Есболатов, Несипбай Мукагали, Доскали Аширов, Рауан Бекболат будут сражаться с сильными противниками из Бразилии, России, Узбекистана. Также будут много других интересных сражений. Во-вторых, болельщики смогут воочию увидеть звезд первой величины мирового ММА. В том числе и прославленного Федора Емельяненко. Приезд человека такого калибра уже вызывает повышенный интерес поклонников ММА и придаст еще больше популяризации боевых единоборств. Уверен, турнир никого не оставит равнодушным и у зрителей по его итогам останутся самые приятные и незабываемые впечатления, — отметил Данияр Каскарауов.

    1 мая у организаторов и почетного гостя турнира Федора Емельяненко запланирована встреча со студентами Казахской академии спорта и туризма, в рамках которой Федор проведит мастер-класс и ответит на вопросы болельщиков.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК Боевые искусства Бокс Алматы
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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