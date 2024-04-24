Федор Емельяненко посетит Казахстан в начале мая

Прославленный боец смешанных боевых искусств Федор Емельяненко станет почетным гостем номерного турнира Alash Pride FC 96, который состоится 2 мая в Алматы на арене имени Балуана Шолака, передает корреспондент агентства Kazinform.

Известный спортивный функционер и основатель промоушена Alash Pride, а ныне депутат Мажилиса Парламента РК Данияр Каскарауов подчеркнул, что болельщиков ожидает яркое шоу, в котором выступят именитые бойцы из Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья.

— С тех пор, как соотечественники избрали меня депутатом Мажилиса Парламента РК, я передал управление клубом Alash Pride в руки Алимжана Бектаева. Этот человек уже на протяжении многих лет вносит посильный вклад в развитие отечественного спорта. Наши бойцы регулярно проводят поединки как внутри страны, так и зарубежом. Предстоящий турнир обещает стать знаковым по нескольким причинам. Во-первых, будет очень сильный кард. Максат Есболатов, Несипбай Мукагали, Доскали Аширов, Рауан Бекболат будут сражаться с сильными противниками из Бразилии, России, Узбекистана. Также будут много других интересных сражений. Во-вторых, болельщики смогут воочию увидеть звезд первой величины мирового ММА. В том числе и прославленного Федора Емельяненко. Приезд человека такого калибра уже вызывает повышенный интерес поклонников ММА и придаст еще больше популяризации боевых единоборств. Уверен, турнир никого не оставит равнодушным и у зрителей по его итогам останутся самые приятные и незабываемые впечатления, — отметил Данияр Каскарауов.

1 мая у организаторов и почетного гостя турнира Федора Емельяненко запланирована встреча со студентами Казахской академии спорта и туризма, в рамках которой Федор проведит мастер-класс и ответит на вопросы болельщиков.