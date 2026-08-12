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    Последний фронтовик Астаны Рзагул Байкешев ушел из жизни на 103-м году

    Участник Великой Отечественной войны Рзагул Байкешев, считавшийся последним фронтовиком в столице, ушел из жизни на 103-м году, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

    Последний фронтовик Астаны Рзагул Байкешев ушел из жизни на 103-м году
    Фото: Минобороны РК

    Попрощаться с ним пришли представители Министерства обороны, секретарь маслихата города Астаны Зейнулкабден Табигат, аким района Алматы города Астаны Рустембек Тауекелов, командиры воинских частей Акмолинского гарнизона, представители ветеранских организаций, родные и близкие ветерана.

    Глубокие соболезнования от имени министра обороны семье фронтовика передал начальник управления по делам обороны района Алматы города Астаны подполковник Серик Касенов.

    Последний фронтовик Астаны Рзагул Байкешев ушел из жизни на 103-м году
    Фото: Минобороны РК

    Мероприятие прошло с участием почетного караула и военного оркестра. В память о ветеране был совершен погребальный намаз.

    Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. В составе советских войск участвовал в сражениях под Ржевом, Великолукской наступательной операции, прошел фронтовыми дорогами через Польшу, Венгрию и встретил Победу в Берлине.

    Последний фронтовик Астаны Рзагул Байкешев ушел из жизни на 103-м году
    Фото: Минобороны РК

    Героизм и отвага Рзагула Байкешева отмечены орденами Отечественной войны I и II степени, а также другими государственными наградами.

    Рзагул Байкешев нашел последний приют в селе Кабанбай батыр Акмолинской области (бывшая Рождественка), где он долгие годы трудился экспедитором в совхозе. В честь солдата Победы салютная команда произвела три оружейных залпа.

    Последний фронтовик Астаны Рзагул Байкешев ушел из жизни на 103-м году
    Фото: Минобороны РК

    Светлая память о его подвиге и достойном жизненном пути навсегда останется в истории и сердцах потомков.

    Ранее сообщалось о том, что Халық қаһарманы Ивана Гапича проводили в последний путь в Уральске.

    Военные Минобороны РК Ветераны
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор