Последний беркутчи: 25-летний Галымжан Омиртай возрождает древнее искусство

С 2017 года Галымжан профессионально занимается жамбы ату — древним казахским искусством стрельбы из лука на скаку. Его наставник и главный тренер — отец, Сламхан Боранбаев, известный в регионе знаток и популяризатор национальных видов спорта.

— Я не считаю этот вид спорта сложным для казахов, привыкших с детства держаться в седле. Любовь к лошади, к степи, к точности — у нас в крови. В жамбы ату много техник: управление лошадью коленями, балансировка корпусом. У каждого спортсмена — свои приёмы. А меткий выстрел с коня — это не только проверка мастерства и ловкости, но и вызов мужской чести, — рассказывает Галымжан.

Фото: из личного архива

На протяжении пяти лет он входил в состав национальной сборной Казахстана, а сегодня работает тренером по жамбы ату в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва №7 Жанакорганского района.

Его ученики уже добиваются высоких результатов. Один из них, Акадил Пернебай, стал чемпионом Казахстана и бронзовым призёром чемпионата мира в Монголии. Другой воспитанник, Зангар Асхан, в 2025 году занял третье место на мировом первенстве в Индонезии.

Фото: из личного архива

Особенность Галымжана в том, что он сам готовит лошадей для соревнований. С каждым из них он выстраивает особую связь.

— Мой первый скакун по кличке Бойтумар начинал в кокпаре как защитник. Он прославился не только в нашем регионе, но и на республиканском уровне, восемь лет выступая за кызылординскую команду «Кайсар». У меня есть ещё один конь — ему 12 лет. Я купил его в пятилетнем возрасте. Он рыжий, коренастый и круглый — потому и зовут его Помидор. Этот жеребец стал чемпионом Кубка Азии по теңге ілу (поднятие монеты с земли во время скачки) и выиграл чемпионат Казахстана. Самого молодого жеребца зовут Шах. Ему всего четыре года, но он уже стал чемпионом по жамбы ату на Играх кочевников, — с гордостью делится спортсмен.

Фото: из личного архива

Два года назад Галымжан всерьез увлекся охотой с беркутом. В засушливом климате Кызылординской области выращивать и содержать этих хищников непросто, поэтому древнее искусство здесь практически утрачено. Галымжан, по его словам, — едва ли не единственный беркутчи в регионе.

— Времени не хватает: жамбы ату требует постоянных тренировок. Но и уход за беркутом — дело сложное и интересное. Один беркут съедает до 500 граммов мяса в день. Во время тренировок рацион уменьшается.

Он с увлечением рассказывает о повадках этих гордых птиц:

— Говорят, если беркут не поймал добычу, он испытывает стыд. Некоторые старые особи, по легенде, бросаются с утёсов. Хотя могли бы расправить крылья и спастись — они следуют внутреннему закону гордости. Особенно впечатляет, как самка выбирает себе пару. Достигнув зрелости, она поднимается в небо, кружит и кричит. К ней слетаются самцы, и тогда она роняет веточку из когтей. Побеждает тот, кто успеет поймать её до того, как она коснётся земли. Так самка вручает судьбу самому сильному и достойному, — объясняет беркутчи.

Сегодня у Галымжана два беркута — Мұзбалақ и Семсер. Каждому он дал имя со смыслом, ведь, по его словам, беркуту нужен не просто хозяин, а настоящий соратник.

Фото: из личного архива

Ранее мы писали о знаменитой на весь мир охотнице с беркутом — Айшолпан Нургайып, которая основала музей беркутчи в Туркестанской области. Сегодня она обучает молодёжь древнему искусству, передаваемому из поколения в поколение — от отца к сыну.