Последние восемь лет признали самыми теплыми в истории наблюдений за климатом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная метеорологическая организация (ВМО) выпустила доклад «Состояние глобального климата в 2022 году», в котором говорится, что последние восемь лет на Земле – самыe теплыe в истории наблюдений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В докладе сказано, что увеличению глобальной температуры воздуха способствовала растущая концентрация парниковых газов в атмосфере. Экстремальные тепловые волны, засуха и разрушительные наводнения затронули в этом году миллионы людей и обошлись в миллиарды долларов убытков.

«Последствия изменения климата становятся все более драматичными. Темпы повышения уровня моря удвоились с 1993 года. На последние два с половиной года приходится 10% общего повышения уровня моря с момента начала спутниковых измерений, начавшихся почти 30 лет назад.

В 2022 году ледники в Европейских Альпах понесли исключительно тяжелые потери. Гренландский ледниковый щит теряет массу 26 год подряд и в минувшем сентябре там впервые за всю историю наблюдений прошел дождь. Средняя глобальная температура по итогам 2022 года, согласно текущим оценкам, будет примерно на 1,15 °C выше среднего доиндустриального уровня 1850-1900 годов», - говорится в докладе.

«Чем сильнее потепление, тем хуже последствия, – говорит генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас. – Уровень содержания углекислого газа в атмосфере настолько велик, что нижний предел увеличения глобальной температуры в 1,5°C, предусмотренный Парижским соглашением, едва ли достижим».

В докладе написано, что концентрация в атмосфере основных парниковых газов – двуокиси углерода, метана и оксида азота – в 2021 году достигла рекордных уровней. Годовой рост концентрации метана был самым высоким за всю историю наблюдений. Данные, полученные с основных станций мониторинга, показывают, что показатели присутствия этих трех газов в атмосфере продолжают расти и в 2022 году.

В Европейских Альпах в 2022 году побиты рекорды таяния ледников. Средние потери составили от трех до четырех метров толщины по всей территории Альп, что значительно больше, чем в предыдущем рекордном 2003 году.

В Швейцарии в период между 2021 и 2022 годами потеряно около 6% объема ледников. Впервые в истории даже на самых высоких участках снег не задержался до конца летнего сезона, поэтому накопления свежего льда не произошло. В период с 2001 по 2022 год объем ледникового льда в Швейцарии сократился более чем на треть.

Средний глобальный уровень моря в течение 30 последних лет повышался приблизительно на 3,4 мм в год. Зафиксированное в последние годы ускорение этого процесса было связано с массовым таянием льда. Океан хранит около 90% тепла, накопленного в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2021 году верхние две тысячи метров океана продолжали нагреваться до рекордных уровней. Темпы потепления были особенно высоки в последние два десятилетия.

В Восточной Африке количество осадков было ниже среднего в течение четырех сезонов подряд, и это самая продолжительная засуха за последние 40 лет. Есть признаки того, что текущий сезон также может оказаться засушливым. Гуманитарные агентства предупреждают, что еще один сезон с урожаем ниже среднего серьезно усугубит ситуацию с отсутствием продовольственной безопасности в Кении, Сомали и Эфиопии.

Рекордные дожди в июле и августе привели к масштабным наводнениям в Пакистане. Погибло не менее 1700 человек, пострадали 33 миллиона. 7,9 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Всемирная метеорологическая организация выпустила свой доклад о состоянии глобального климата в канун начала переговоров ООН по климату в Шарм-Эль-Шейхе. Ожидается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит на КС-27 план действий по обеспечению раннего предупреждения для всех жителей Земли, реализация которого рассчитана на следующие пять лет. В настоящее время половина стран мира не имеет таких систем предупреждения.

Доклад ВМО «Состояние глобального климата» выпускается ежегодно. Опираясь на основные климатические показатели, авторы исследования предоставляют авторитетное представление о текущем состоянии климата и предупреждают об экстремальных природных явлениях в будущем.





Фото: ВМО/Дж.Анон, news.un.org