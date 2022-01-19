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Последние самолеты с личным составом и техникой ОДКБ вылетели из Алматы

19 Января 2022 15:25
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Последние самолеты с личным составом и техникой ОДКБ вылетели из Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время на территории Казахстана нет военнослужащих иностранных государств. Последние воздушные суда с личным составом и техникой ОДКБ вылетели из Алматы. Об этом заявил начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК Олжас Хусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня завершён вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. Последние воздушные суда с личным составом и техникой вылетели из Алматы. В настоящее время на территории Казахстана нет военнослужащих иностранных государств. Поэтапный вывод из нашей страны Объединённого миротворческого контингента ОДКБ осуществлялся согласно обозначенным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами - Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым в срок, начиная с 13 января 2022 года», - сообщил Олжас Хусаинов на площадке СЦК.

Спикер напомнил о том, что объединенный миротворческий контингент был размещен в Казахстане для содействия стабилизации обстановки в стране на основании обращения за помощью к партнерам, в соответствии со статьями 2 и 4 договора о коллективной безопасности.

«Благодаря слаженности действий, выработанных в ходе ежегодных местных учений, в том числе миротворческого учения «Нерушимое братство», миротворческий потенциал Организации был задействован оперативно. Это позволило организовано доставить воинские контингенты на территорию Казахстана», - добавил О. Хусаинов.

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#ОДКБ   #Армия   #Минобороны РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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