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Последние дни лета будут теплыми

28 Августа 2020 11:10
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Последние дни лета будут теплыми

НУР-СУЛТАН - КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 29-31 августа дали синоптики РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«В праздничные дни уходящего лета в Казахстане ожидаются теплые погодные условия. На большей части республики хорошую погоду обеспечит солнечный антициклон. А вот на западе и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды. Местами здесь пройдут дожди с грозами, которые будут сопровождаться порывистым ветром, возможно выпадение града», - сообщают в ведомстве.

Несмотря на дожди, температура в этих регионах будет в пределах 25-33 градусов тепла.



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