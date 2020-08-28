Последние дни лета будут теплыми

НУР-СУЛТАН - КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 29-31 августа дали синоптики РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В праздничные дни уходящего лета в Казахстане ожидаются теплые погодные условия. На большей части республики хорошую погоду обеспечит солнечный антициклон. А вот на западе и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды. Местами здесь пройдут дожди с грозами, которые будут сопровождаться порывистым ветром, возможно выпадение града», - сообщают в ведомстве.

Несмотря на дожди, температура в этих регионах будет в пределах 25-33 градусов тепла.



