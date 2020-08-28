Последнего пациента с вирусной пневмонией выписали из провизорного центра в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте из провизорного центра выписали последнего пациента с вирусной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения города.
19 августа Макпал Тастанова б ыла доставлена на машине скорой помощи в центр гипербарической оксигенации имени Т. Орынбаева. В ходе обследования у пациентки была диагностирована двусторонняя вирусная пневмония. Врачи сразу приступили к лечению. Сегодня доктора выписали многодетную маму из больницы.
«Я благодарна коллективу во главе с главным врачом центра Мадиной Сейфуллаевной. Теперь я наконец увижусь со своей семьей», - сказала Макпал Тастанова.
Стоит отметить, во время вспышки пневмонии центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева функционировал как провизорный госпиталь. Медицинские специалисты лечили пациентов с вирусными инфекциями средней и тяжелой степенями тяжести более двух месяцев. На сегодняшний день здесь вылечено около 400 пациентов. С
1 сентября центр завершит свою работу как инфекционная больница и перейдет в обычный режим.
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