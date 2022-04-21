Последнего пациента с COVID-19 выписали из стационара в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на амбулаторном лечении находятся всего два пациента с коронавирусом. В инфекционных стационарах больных нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что последним выписанным пациентом была 64-летняя женщина. Она поступила 24-го марта с двусторонней пневмонией в состоянии тяжёлой степени тяжести с массой сопутствующих патологий. Пациентка прошла полный курс лечения, провела несколько дней в реанимации, состояние её улучшилось и женщину выписали. Наблюдается по месту жительства.

«За время работы модульной инфекционной больницы в период пандемии пролечено 3 434 пациента. Сейчас по области открыты 30 инфекционных коек. Из них 20 - в модульной инфекционной больнице, по 5 - в многопрофильной областной больнице и многопрофильной городской больнице. Открыты десять реанимационных коек. Во всех районах инфекционные стационары закрыты», - проинформировали в облздраве.

Первый компонент вакцины в регионе получили 312 097 человек, полный курс вакцинации прошли 302 262 жителя региона. Ревакцинировались 125 303 североказахстанца.

С начала пандемии коронавирус выявили у 44 378 человек. Выздоровели 43 953, скончались 484 жителя области.