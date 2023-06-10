Последнее интервью Бердибека Сапарбаева Телерадиокомплексу Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня ушел из жизни известный государственный и общественный деятель Бердибек Сапарбаев. Информационное агентство «Казинформ» публикует отрывок из последнего интервью Бердибека Машбековича, которое он дал Телерадиокомплексу Президента РК.

В ходе интервью Бердибек Машбекович высказал свое мнение о работе по возврату из-за рубежа незаконно выведенных активов, которая проводится по прямому поручению Главы государства.

«Я считаю, что возврат незаконно выведенных средств из-за рубежа в страну очень правильная мера. Эти средства принадлежат народу. Работает специально созданная комиссия. Компетентные органы во главе с Генеральной прокуратурой должны тщательно проверить законность всех выведенных за рубеж активов.

Президент сказал, что на эти средства в стране построят школы и другие социальные объекты. Также считаю справедливым высказывания о том, почему этот вопрос не решается оперативно», - сказал Бердибек Сапарбаев.

При этом, Бердибек Машбекович отметил, что социальные проблемы характерны не только для Казахстана.

«Какую бы страну не рассмотрели в качестве примера, будь то США, или страны Европы, у них тоже есть свои социальные проблемы. Нужно время. Необходимо правильно выстроить работу, которая будет направлена на повышение благосостояния народа. Реализация этой задачи напрямую зависит от работы представителей власти», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Бердибек Сапарбаев ушел из жизни на 71-м году жизни.

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева.