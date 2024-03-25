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    21:46, 24 Март 2024 | GMT +6

    После зимы «всплывают» некачественно отремонтированные дороги — аким Астаны

    ремонт улиц
    Фото: акимат

    Аким Астаны Женис Касымбек поделился на своей странице в Instagram информацией о планах по ремонту дорог в столице, передает агентство Kazinform.

    Он отметил, что после зимы становится явным некачественное состояние некоторых дорог, отремонтированных ранее.

    — После зимы «всплывают» некоторые некачественно отремонтированные дороги. Профильное управление вместе с дорожниками должны обеспечить долгий срок службы ремонтируемых улиц. Работы должны быть проведены качественно и на совесть. Во время объезда посетили все районы города, наметили планы на текущий год. В этом году дорожные работы начнутся раньше. Планируем отремонтировать более 50 улиц протяженностью порядка 60 км, — заявил аким.

    Кроме того, в планах более 20 крупных объектов, часть из которых будет завершена в текущем году, а часть начнется строиться. Планируется также обустроить тротуары, подъездные пути к социальным объектам, остановочные карманы и другие сооружения.

    Приоритетными для ремонта будут выбраны улицы с высокой проходимостью, а также те, где появились новые социальные объекты. Работы в застраивающихся районах будут проводиться только после завершения строительства инженерной инфраструктуры и домов.

    Также, по словам акима, активно проводятся работы по предотвращению наводнений, такие как вывоз снега, очистка коллекторов и другие.

    Теги:
    Дороги Женис Касымбек Астана Акимат Ремонт дорог
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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