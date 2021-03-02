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    13:40, 02 Март 2021 | GMT +6

    После жестокого избиения сожителем скончалась женщина в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в смертельном избиении 36-летней сожительницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, жительницу Аккайынского района доставили в центральную районную больницу со множественными телесными повреждениями. Через четыре дня женщина скончалась.

    «В ходе досудебного расследования установлено, что телесные повреждения ей нанес в своем доме житель райцентра. Не вызвав медработников, потерпевшая в течение двух суток находилась в доме знакомого. Мать потерпевшей обратилась в полицию, сотрудники которой обнаружили нуждавшуюся в оказании медпомощи сельчанку. Она была госпитализирована в отделение хирургии райбольницы. Состав уголовного правонарушения переквалифицирован на часть 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе.

    Проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания отдела полиции Аккайынского района. В отношении него избрана мера пресечения «Содержание под стражей».


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы
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