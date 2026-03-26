После жалоб на товары и услуги жителям ЗКО вернули свыше 13,7 млн тенге

Как сообщил на брифинге замруководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО Руслан Ихсанов, по итогам рассмотрения обращений потребителям возвращено 13 млн 733 тыс. тенге.

По его словам, 275 обращений были удовлетворены, по 223 даны разъяснения.

— 260 жалоб, или 52,2 процента от общего числа пришлись на сферу розничной торговли. Наиболее частые нарушения — отказ в возврате или обмене товара, а также претензии к его качеству. По электронной торговле поступило 59 обращений (11,8 процентов). Основные проблемы — несоответствие товара заявленным характеристикам, отсутствие информации о продавце и сложности с возвратом денежных средств, — отметил Ихсанов.

В сфере бытовых услуг зарегистрировано 51 обращение (10,2%), касающееся изготовления мебели, ремонта, строительства, работы салонов красоты и качества услуг.

Кроме того, по вопросам ЖКХ поступило 71 обращение. Основные жалобы связаны с ростом тарифов и качеством комуслуг. Также рассмотрено 90 обращений в сферах общепита, туризма и связи, а также образования, медицины, финансовых и транспортных услуг.

В другие уполномоченные госорганы направлено 355 обращений, касающихся нарушений налогового и финансового законодательства, фактов обмана потребителей, жилищных отношений, а также сфер связи, туризма и транспорта.

В 2026 году департамент принял 54 административные меры, по итогам которых 54 субъектам бизнеса назначены штрафы на сумму 1,4 млн тенге.

Кроме того, департамент принял участие в 12 судебных заседаниях в качестве третьей стороны, в результате чего потребителям возвращено 6 млн 753 тыс. тенге.

— Следует отметить, что потребители все чаще заказывают товары и услуги через электронную торговлю и Instagram из других городов. При этом нередки случаи нарушения их прав. Такие обращения направляются в департаменты по месту нахождения продавцов или исполнителей. Однако зачастую потребители не уточняют адрес и контактные данные продавца заранее, не уделяют должного внимания информации о товаре. Это приводит к трудностям при возврате товара и повышает риск интернет-мошенничества. В этой связи перед оформлением заказа необходимо проверять данные продавца, его контакты, а также отзывы о качестве товара или услуги, — добавил заместитель руководителя департамента.

