+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 8 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи

11 Ноября 2021 15:33
Поделиться:
После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи. Об этом сообщила руководитель отдела срочной психологической помощи Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Динара Жакыбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Чем важна ревакцинация, что делать человеку во время простуды - ответы врача
Хулиганы запустили фейерверк на крыше автобуса в Алматы Фоторепортаж: Один день из жизни социального работника в Казахстане Израиль первым в мире проведет учения против COVID-19

«Наша работа относится к срочным видам деятельности. То есть, мы оказываем срочную психологическую помощь людям, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях. Часто возникают такие чрезвычайные ситуации, как пожар и дорожно-транспортные происшествия. В нашей стране ежегодно около 700 человек страдают в различных чрезвычайных ситуациях. Бывает по-разному. Например, вы знаете чрезвычайную ситуацию, которая возникла в Жамбылской области. От последствий взрывов пострадали люди. Там наши специалисты оказывали психологическую помощь местным жителям», – сказала Д. Жакыбекова.

По ее словам, ежегодно более, чем 150 людям, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях, оказывается срочная психологическая помощь.

Как отметила Д. Жакыбекова, в Жамбылской области работали два специалиста-психолога. Они обходили дома в селе, где произошли взрывы, проводили беседы с жителями. Также предлагалась психологическая помощь людям, попавшим в больницу и военнослужащим. В течение двух дней срочная психологическая помощь понадобилась 56 жителям.

Напомним, 26 августа текущего года на одном из складов войсковой части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошли взрывы.

Подписывайтесь на наш канал:

#Общество  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Чем важна ревакцинация, что делать человеку во время простуды - ответы врача
Хулиганы запустили фейерверк на крыше автобуса в Алматы
Фоторепортаж: Один день из жизни социального работника в Казахстане
Израиль первым в мире проведет учения против COVID-19
Популярное
1 Руководителя управления образования назначили в СКО
2 «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
3 10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО
4 В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
5 «КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
6 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Читайте также
Ситуацию с очередями за углем прокомментировали в СКО
Фоторепортаж: Один день из жизни социального работника в Казахстане
Руководителя управления образования назначили в СКО
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО
В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
«КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив