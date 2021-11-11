После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи. Об этом сообщила руководитель отдела срочной психологической помощи Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Динара Жакыбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша работа относится к срочным видам деятельности. То есть, мы оказываем срочную психологическую помощь людям, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях. Часто возникают такие чрезвычайные ситуации, как пожар и дорожно-транспортные происшествия. В нашей стране ежегодно около 700 человек страдают в различных чрезвычайных ситуациях. Бывает по-разному. Например, вы знаете чрезвычайную ситуацию, которая возникла в Жамбылской области. От последствий взрывов пострадали люди. Там наши специалисты оказывали психологическую помощь местным жителям», – сказала Д. Жакыбекова.

По ее словам, ежегодно более, чем 150 людям, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях, оказывается срочная психологическая помощь.

Как отметила Д. Жакыбекова, в Жамбылской области работали два специалиста-психолога. Они обходили дома в селе, где произошли взрывы, проводили беседы с жителями. Также предлагалась психологическая помощь людям, попавшим в больницу и военнослужащим. В течение двух дней срочная психологическая помощь понадобилась 56 жителям.

Напомним, 26 августа текущего года на одном из складов войсковой части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошли взрывы.