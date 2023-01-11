После взрыва жилой дом обесточили в Караганде

11 Января 2023, 01:45

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В 16-этажном доме в Караганде, где произошел взрыв, прекращена подача электроэнергии. На месте работают спасатели и эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полностью произведена эвакуация. Все 126 квартир будут эвакуированы. Сейчас работает следственно-оперативная группа. На данный момент есть локализация. В квартире, где произошел взрыв, работают эксперты. Дом сейчас находится без электричества, но тепло в доме есть. По завершению работы экспертов будем думать о возвращении людей в квартиры. На данный момент жильцы семи квартир находятся в общежитии университета. Часть людей находится в пункте обогрева - автобусы и дежурная вахтовка. В автобусах организовано горячее питание», - сообщил и.о. акима Караганды Мейрам Кожухов.

Он также проинформировал о состоянии соседних квартир. По его словам, пострадали нижние квартиры по стояку, но не от огня, а от воды. После завершения работы экспертов, власти будут решать вопрос о восстановлении этих квартир.

10 января в 21:29 произошел пожар в 16-этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме по проспекту Республики, 18/2 в Караганде. На месте ЧП сейчас находится аким области Ермаганбет Булекпаев. Он сообщил, что эвакуированных жителей сейчас распределяют по гостиницам.

Как сообщил начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, после взрыва с балкона восьмого этажа выпал человек. Он жив. Его доставили в медучреждение.

Позже в ДЧС Карагандинской области заявили, что в квартире, где произошел взрыв, газовое устройство не обнаружили.

Фото: пресс-служба ДЧС области