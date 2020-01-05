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После взлета у самолета Air Canada оторвалось колесо

5 Января 2020 13:47
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После взлета у самолета Air Canada оторвалось колесо

МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ – В пятницу самолет компании Air Canada, вылетевший из Монреаля в Сагеней, провинция Квебек, был вынужден развернуться после того, как у воздушного судна оторвалось колесо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на cbc.ca.

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Инцидент произошел через несколько секунд после взлета. В заявлении дочерней компании Air Canada Jazz Aviation говорится, что одно из двух колес на левом шасси упало сразу после того, как самолет поднялся в воздух.

Инцидент был запечатлен на видео одним из пассажиров. На кадрах видно пламя, исходящее от колеса еще до взлета воздушного судна. Пассажир комментирует, что колесо, кажется, в порядке, но затем оно быстро отрывается от шасси.

На видео слышен голос другого пассажира, который кричит: «Оно упало, оно упало!».

В этот момент на борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. К счастью, никто не пострадал.

Самолет кружил в воздухе, чтобы израсходовать больше топлива, а затем вернулся в аэропорт Монреаля, где благополучно приземлился. Аварийные бригады прибыли на место посадки самолета.

Компания заявила, что проверит самолет и проведет необходимые ремонтные работы.


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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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