После взлета у самолета Air Canada оторвалось колесо

МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ – В пятницу самолет компании Air Canada, вылетевший из Монреаля в Сагеней, провинция Квебек, был вынужден развернуться после того, как у воздушного судна оторвалось колесо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на cbc.ca.

Инцидент произошел через несколько секунд после взлета. В заявлении дочерней компании Air Canada Jazz Aviation говорится, что одно из двух колес на левом шасси упало сразу после того, как самолет поднялся в воздух.

Инцидент был запечатлен на видео одним из пассажиров. На кадрах видно пламя, исходящее от колеса еще до взлета воздушного судна. Пассажир комментирует, что колесо, кажется, в порядке, но затем оно быстро отрывается от шасси.

На видео слышен голос другого пассажира, который кричит: «Оно упало, оно упало!».

В этот момент на борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. К счастью, никто не пострадал.

Самолет кружил в воздухе, чтобы израсходовать больше топлива, а затем вернулся в аэропорт Монреаля, где благополучно приземлился. Аварийные бригады прибыли на место посадки самолета.

Компания заявила, что проверит самолет и проведет необходимые ремонтные работы.