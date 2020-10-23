После выборов Казахстан получит действительно обновленный Мажилис – Ермухамет Ертысбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После выборов Казахстан получит действительно обновленный Мажилис. Такое мнение высказал политолог Ермухамет Ертысбаев в интервью информационному агентству Baige News, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почти 80% депутатов будут новые в Мажилисе. Новые люди попадут в партийные списки», – сказал Е. Ертысбаев.

По его словам, это связано с проведенными партией «Nur Otan» праймериз и поправками, внесенными в Конституционный закон «О выборах». Согласно этим поправкам, 30% мест в партийных списках теперь будут закреплены за женщинами и молодыми людьми до 35 лет.

Политолог также считает, что при избрании депутатов нужно учитывать не только пол и возраст, но и профессиональные качества. Если средний возраст депутатов составит 45-50 лет, то это будет означать резкое омоложение состава Мажилиса. Поэтому, нужно избирать людей, обладающих определенным государственно-политическим опытом, которые уже чего-то достигли к своему возрасту. В то же время, 25-летним будет гораздо интереснее заниматься творчеством, бизнесом, учиться, чем работать над законами.

В отношении правящей партии, Е.Ертысбаев отметил, что «Nur Otan» хорошо поработала в межэлекторальный период и заложила себе фундамент для победы. Поэтому, можно не сомневаться, что партия наберет большинство голосов на выборах.

Коснувшись темы беспорядков в соседнем Кыргызстане, политолог высказал мнение, что там произошел массовый промышленный подкуп избирателей.

«Нам не нужен ни кыргызский, ни белорусский, и не таджикский вариант. «Nur Otan», если они хотят сохранить доминирование на политическом поле, остаться господствующей партией - только честные и прозрачные, конкурентные выборы. Нужны результаты, которые никаких сомнений не вызовут. Вот единственный путь», - резюмировал Е. Ертысбаев.