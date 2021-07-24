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После выборов граждане смогут требовать с акимов не просто как жители, а как избиратели – Толеутай Рахимбеков

24 Июля 2021 16:24
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После выборов граждане смогут требовать с акимов не просто как жители, а как избиратели – Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков поделился свои мнением касательно того, что дадут выборы акимов для простых казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я только вчера возвратился из служебной командировки. Был на Западе Казахстана и встретился с жителями аулов. Конечно, в аулах очень много проблем. Это и обеспечение питьевой водой, дороги, Интернет, проблемы качества образования. Я выразил там свое мнение», - сказал Толеутай Рахимбеков в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

По его словам, выборы акимов, - это возможность для граждан определить свое будущее, а с другой стороны - большая ответственность.

«Раньше, когда спрашивали: «Почему не обращаетесь по возникающим вопросам к акиму?», люди отвечали, что они работают только по указке сверху. А теперь вы будете избирать своих акимов. Если теперь аким не сможет толком работать, то вы не сможете жаловаться на других. Потому что вы сами его изберете. Теперь требовать результаты его работы вы сможете не просто как житель, а как его избиратель», - добавил Толеутай Рахимбеков.

По его словам, если на селе будут проводиться выборы и повыситься политическая активность населения, то и поменяются результаты деятельности.



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#Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Серик Сабеков

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