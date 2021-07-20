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После вспышки газа госпитализирован житель Павлодарской области

20 Июля 2021 23:16
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После вспышки газа госпитализирован житель Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Газовый баллон загорелся в частном доме в селе Кеменгер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Как сообщили в ведомстве, 20 июля в 15:14 на пульт «101» поступило сообщение о вспышке газового баллона в одном из частных домов по улице Комсомольская в селе Кеменгер Павлодарского района.
На место ЧП выехали четыре сотрудника и одна единица техники от областного департамента по ЧС.

«При проверке газового бытового баллона емкостью 27 литров открытым огнем произошло возгорание газо-воздушной смеси без разрушения и дальнейшего распространения огня. Мужчина 1956 года рождения получил ожоги», – уточнили в ДЧС.

Пострадавший госпитализирован в первую городскую больницу Павлодара.

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#Павлодарская область   #Происшествия  
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