После вспышки газа госпитализирован житель Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Газовый баллон загорелся в частном доме в селе Кеменгер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в ведомстве, 20 июля в 15:14 на пульт «101» поступило сообщение о вспышке газового баллона в одном из частных домов по улице Комсомольская в селе Кеменгер Павлодарского района.На место ЧП выехали четыре сотрудника и одна единица техники от областного департамента по ЧС.

«При проверке газового бытового баллона емкостью 27 литров открытым огнем произошло возгорание газо-воздушной смеси без разрушения и дальнейшего распространения огня. Мужчина 1956 года рождения получил ожоги», – уточнили в ДЧС.

Пострадавший госпитализирован в первую городскую больницу Павлодара.