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После внеплановой проверки «АрселорМиттал Темиртау» оштрафовали на миллиард тенге

Редактор:  
Зифа Хабирова
8 Июня 2023, 17:30
После внеплановой проверки «АрселорМиттал Темиртау» оштрафовали на миллиард тенге

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Компанию оштрафовали после внеплановой проверки сотрудников Департамента экологии по Карагандинской области. Специалисты выявили ряд грубых нарушений экологического законодательства, передает МИА «Казинформ».

«Основными нарушениями являются превышения установленных нормативов предельно-допустимых выбросов по следующим цехам таких как: коксовый, ТЭЦ-2, агломерационный, доменный, листопрокатный №2, №3, цех обжига извести. За установленные нарушения департаментом был наложен административный штраф за нарушение экологического законодательства на сумму Т1 207 287 661», – заявили в пресс-службе департамента экологии по Карагандинской области.

Между тем, административный суд Темиртау назначил «АрселорМиттал Темиртау» рассрочку по выплате штрафа до 15 августа.


Карагандинская область   Экология   Промышленность   АрселорМиттал  
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