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    После визита на Кипр Генсек ООН объявил о новом этапе переговоров

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам своего первого визита на Кипр заявил о намерении созвать новую встречу по урегулированию на острове с участием лидеров обеих кипрских общин, а также представителей стран-гарантов и ООН, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

    По итогам визита на Кипр Генсек ООН объявил о подготовке новой встречи по урегулированию
    Фото: служба новостей ООН

    Выступая перед журналистами в Никосии, глава ООН напомнил, что за последние годы переговоры проходили в Женеве, Кран-Монтане, Берлине и Нью-Йорке.

    — В этом контексте моим долгом было приехать на Кипр, чтобы выразить полную солидарность с народом Кипра в его стремлении найти решение, — сказал Генеральный секретарь.

    Необходимо восстановить доверие

    По словам Гутерриша, сейчас настал момент, когда необходимо приложить все усилия для восстановления доверия между сторонами. Он подчеркнул важность разработки и реализации мер укрепления доверия, которые способны улучшить повседневную жизнь населения острова, и призвал двух лидеров активизировать работу в этом направлении.

    Генсек отметил, что его Личный посланник Мария Анхела Ольгин продолжает поддерживать контакты со сторонами, опираясь как на предыдущие усилия ООН, так и на взаимодействия с самими жителями Кипра.

    Во время визита Генеральный секретарь также встретился с представителями различных общин острова.

    — Их послание было ясным. Они хотят прогресса. Они хотят видеть, что их лидеры готовы идти на компромиссы и пройти последний этап на пути к урегулированию кипрского вопроса. Они хотят будущего, в котором этот остров будет определяться не разделением, а сотрудничеством, возможностями и миром, — сказал он.

    По словам Гутерриша, именно такой дух царил во время его «откровенных и конструктивных» встреч с двумя лидерами — как по отдельности, так и совместно. Глава ООН сообщил, что лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман и лидер греков-киприотов Никос Христодулидис подтвердили свою готовность продолжать работу с его Личным посланником.

    Новая встреча в формате 5+1

    По итогам состоявшихся обсуждений Генеральный секретарь принял решение созвать новую встречу в формате 5+1. Речь идет об участии представителей греко-кипрской и турко-кипрской общин и трех стран гарантов (Греции, Турции и Соединенного Королевства), а также ООН. Однако, подчеркнул Гутерриш, эти переговоры состоятся только после тщательной подготовки.

    — Я не хочу проводить новые встречи в формате 5+1 без результатов. Я хочу, чтобы встреча была успешной и позволила проложить путь к достижению урегулирования, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

    По словам Генерального секретаря, сроки проведения встречи пока не определены.

    Роль ООН и международного сообщества

    Генсек подчеркнул необходимость уважать мандат Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) как в буферной зоне, так и в районе определенных ООН линий прекращения огня. По его словам, уже более шести десятилетий миротворческая миссия помогает сохранять спокойствие и стабильность, а ее эффективность зависит от сотрудничества всех сторон.

    Генеральный секретарь также высоко оценил работу Комитета по пропавшим без вести, который помогает семьям исчезнувших людей с обеих сторон, а также деятельность технических комитетов, занимающихся практическими решениями проблем представителей двух общин.

    Он отметил, что международное сообщество также должно продолжать поддерживать процесс урегулирования.

     

     

    ООН Кипр Переговоры Антониу Гутерриш Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор