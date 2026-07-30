После визита на Кипр Генсек ООН объявил о новом этапе переговоров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам своего первого визита на Кипр заявил о намерении созвать новую встречу по урегулированию на острове с участием лидеров обеих кипрских общин, а также представителей стран-гарантов и ООН, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Выступая перед журналистами в Никосии, глава ООН напомнил, что за последние годы переговоры проходили в Женеве, Кран-Монтане, Берлине и Нью-Йорке.

— В этом контексте моим долгом было приехать на Кипр, чтобы выразить полную солидарность с народом Кипра в его стремлении найти решение, — сказал Генеральный секретарь.

Необходимо восстановить доверие

По словам Гутерриша, сейчас настал момент, когда необходимо приложить все усилия для восстановления доверия между сторонами. Он подчеркнул важность разработки и реализации мер укрепления доверия, которые способны улучшить повседневную жизнь населения острова, и призвал двух лидеров активизировать работу в этом направлении.

Генсек отметил, что его Личный посланник Мария Анхела Ольгин продолжает поддерживать контакты со сторонами, опираясь как на предыдущие усилия ООН, так и на взаимодействия с самими жителями Кипра.

Во время визита Генеральный секретарь также встретился с представителями различных общин острова.

— Их послание было ясным. Они хотят прогресса. Они хотят видеть, что их лидеры готовы идти на компромиссы и пройти последний этап на пути к урегулированию кипрского вопроса. Они хотят будущего, в котором этот остров будет определяться не разделением, а сотрудничеством, возможностями и миром, — сказал он.

По словам Гутерриша, именно такой дух царил во время его «откровенных и конструктивных» встреч с двумя лидерами — как по отдельности, так и совместно. Глава ООН сообщил, что лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман и лидер греков-киприотов Никос Христодулидис подтвердили свою готовность продолжать работу с его Личным посланником.

Новая встреча в формате 5+1

По итогам состоявшихся обсуждений Генеральный секретарь принял решение созвать новую встречу в формате 5+1. Речь идет об участии представителей греко-кипрской и турко-кипрской общин и трех стран гарантов (Греции, Турции и Соединенного Королевства), а также ООН. Однако, подчеркнул Гутерриш, эти переговоры состоятся только после тщательной подготовки.

— Я не хочу проводить новые встречи в формате 5+1 без результатов. Я хочу, чтобы встреча была успешной и позволила проложить путь к достижению урегулирования, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Генерального секретаря, сроки проведения встречи пока не определены.

Роль ООН и международного сообщества

Генсек подчеркнул необходимость уважать мандат Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) как в буферной зоне, так и в районе определенных ООН линий прекращения огня. По его словам, уже более шести десятилетий миротворческая миссия помогает сохранять спокойствие и стабильность, а ее эффективность зависит от сотрудничества всех сторон.

Генеральный секретарь также высоко оценил работу Комитета по пропавшим без вести, который помогает семьям исчезнувших людей с обеих сторон, а также деятельность технических комитетов, занимающихся практическими решениями проблем представителей двух общин.

Он отметил, что международное сообщество также должно продолжать поддерживать процесс урегулирования.