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После вакцинации постояльцы домов престарелых Бельгии могут видеться с близкими

Автор:  
Арнур Рахимбеков
17 Апреля 2021, 21:52
После вакцинации постояльцы домов престарелых Бельгии могут видеться с близкими

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Жители домов престарелых Бельгии могут вскоре контактировать с большим кругом лиц, учитывая проведенную вакцинацию от COVID-19 в данных центрах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Бельгийские власти в настоящее время изучают вопрос, следует ли вводить послабления для вакцинированных граждан. Прежде всего, внимание органов здравоохранения направлено на специальные дома-интернаты, где подавляющее большинство жителей уже вакцинировано от коронавируса.

«В домах престарелых можно ослабить правила посещения», - считает бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст. По мнению специалиста, потребность в смягчении режима посещения домов престарелых остается высокой.

В настоящее время каждый постоялец домов престарелых Бельгии имеет право на личный контакт с двумя близкими.

«Но есть желание немного расширить этот круг», - считает профессор первичной медико-санитарной помощи Ян Де Мезенер.

«Приближается лето, а люди в интернатных центрах не могут выйти на улицу», - говорит сотрудник фламандской сети организаций по уходу за престарелыми и лицами с ограниченными возможностями Марго Клоэт. По ее словам, дополнительные визиты к людям в возрасте, конечно, приветствуются. Однако она предупреждает, что нужно с осторожностью подходить к данному вопросу.

«Я действительно думаю, что ослабление карантина должно быть, особенно потому что мы видим, что после вакцинации снижается вероятность госпитализации жителей домов престарелых с COVID-19», - говорит М.Клоэт.

Кроме того, в Бельгии обсуждают возможность открытия кафетериев в домах престарелых после вакцинации. В большинстве домов-интернатов по-прежнему запрещено приглашать посетителя в кафетерий на чашку кофе или чая.

«Если до 1 мая будут какие-то общие послабления, то они должны распространяться и на жителей домов престарелых», - считают в целевой экспертной группе, рассматривающей данный вопрос.

Также Министерство здравоохранения Бельгии планирует обсудить приоритетную вакцинацию спортсменов, персонала тюрем и сотрудников средних школ.

Ранее сообщалось, что большинство жителей и обслуживающего персонала домов престарелых в Бельгии получают вторую дозу вакцин от коронавируса.


Здравоохранение   Бельгия   Общество   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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