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После урагана в Жамбылской области восстанавливают газопроводы

19 Ноября 2021 14:49
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После урагана в Жамбылской области восстанавливают газопроводы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Стихия, обрушившаяся на город Тараз и Жамбылскую область, стала причиной разрушения кровли у более чем 550 административных и жилых зданий, а также повреждения 6 523 метров газопроводов. По данным синоптиков, порывы ветра превышали 30 метров в секунду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

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Ураганный ветер также нанес ущерб самим газовым хозяйствам региона. В частности, в Байзакском районе были сорваны крыши с административного здания, складских помещений и гаража районного газового хозяйства. В районе Т. Рыскулова, где расположено подземное хранилище газа «Акыртобе», сорвало крышу с производственного здания насосной станции, в Жамбылском районе без крыши остался автотранспортный цех ЛПУ УМГ «Тараз».

Сильный ветер не только срывал крыши с домов, уносил билборды и дорожные знаки, но и стал причиной падения многих деревьев и заборов, которые разрушали газопроводы. В результате временно были отключены от газа 545 абонентов.

Уже к вечеру 18 ноября силами работников Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» все аварийные участки были восстановлены, а абоненты подключены к газу. Точечные работы, такие как покраска поврежденных газопроводов, выпрямления покосившихся стоек и т.д., будут продолжаться до их устранения.
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#Жамбылская область   #Происшествия  
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