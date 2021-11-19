После урагана в Жамбылской области восстанавливают газопроводы
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Стихия, обрушившаяся на город Тараз и Жамбылскую область, стала причиной разрушения кровли у более чем 550 административных и жилых зданий, а также повреждения 6 523 метров газопроводов. По данным синоптиков, порывы ветра превышали 30 метров в секунду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «ҚазТрансГаз Аймақ».
Ураганный ветер также нанес ущерб самим газовым хозяйствам региона. В частности, в Байзакском районе были сорваны крыши с административного здания, складских помещений и гаража районного газового хозяйства. В районе Т. Рыскулова, где расположено подземное хранилище газа «Акыртобе», сорвало крышу с производственного здания насосной станции, в Жамбылском районе без крыши остался автотранспортный цех ЛПУ УМГ «Тараз».
Сильный ветер не только срывал крыши с домов, уносил билборды и дорожные знаки, но и стал причиной падения многих деревьев и заборов, которые разрушали газопроводы. В результате временно были отключены от газа 545 абонентов.Уже к вечеру 18 ноября силами работников Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» все аварийные участки были восстановлены, а абоненты подключены к газу. Точечные работы, такие как покраска поврежденных газопроводов, выпрямления покосившихся стоек и т.д., будут продолжаться до их устранения.
- Даурен Абаев: Нужно, чтобы наша новая действительность соответствовала мечтам Жамбыла
- Рейс «Пулково - Нур-Султан» «заминировал» неизвестный
- Стихи Жамбыла созвучны общечеловеческим ценностям – Даурен Абаев
- Даурен Абаев: Стихи Жамбыла звучат как лозунги, призывающие к великим делам
- Путь Жамбыла может быть примером для каждого – Даурен Абаев
- Мужчина «напал» на школьницу в Каскелене
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана