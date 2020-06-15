После травмы я узнал себя нового - Асет Байжолов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Нужно уметь смеяться над собой. В любой ситуации. Даже когда ты не можешь встать. Так считает известный общественный деятель и кавээнщик Акмолинской области Асет Байжолов, жизнь которого страшная авария разделила на «до» и «после». О том, какие трудности ему пришлось пережить, парень рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Генерал Байжолов. Так его в шутку называют друзья. В свое время его отец был железнодорожником и носил погоны, которые напоминали генеральские. Отсюда и такое прозвище.

В свои 28 он является общественным деятелем города Кокшетау. Молодежь еще помнит его в роли кавээнщика известной команды Акмолинской области «Васаби». Сейчас он проводит для детей старше 12 лет игры «при столах», абсолютно бесплатно в каникулярное и выходное время. Воспитатель высшего технического колледжа города Кокшетау и руководитель кружка «Ораторское искусство».

Но тогда, в 2016 году, его жизнь разделилась на «до» и «после»: парень попал в ДТП, которое привело к перелому позвоночника. С тех пор 3 ноября стало его вторым днем рождения.

«Я очнулся от криков шофера. Лежал на боку и не чувствовал своих ног. Как только начал двигаться, ощутил острую боль. А еще помню, что очень долго ехали врачи из-за гололеда… Помню, как медсестра ставила обезболивающие уколы через разбитое окно. Позже была операция. Две бессонные ночи. На 3-4 день я вдруг начал осознавать… столько играл, столько двигался, и вот так я закончу свою деятельность? Подступила депрессия. Но я сам себе сказал: ну раз так предназначено, надо бороться. Я не сдамся. Проблемой стало еще и то, что в петропавловской больнице сказали, чтобы меня забирали. Я начал паниковать, потому как денег на такую перевозку не было. Нанял такси, водитель попался добросовестный, он заранее подготовил место для меня. Приехал в Кокшетау и почувствовал себя дома», - поделился с Казинформом Асет.

Парень снова учился сидеть и ходить… Была и операция – в городе Нур-Султане. Благодаря тому, что его знают практически все, все помогли закрыть денежный сбор на нее. Операция прошла удачно. И Асет сразу начал восстановительный процесс. Занимался гимнастикой и плаваньем. И вот, спустя 2,5 года, он уже ходит сам.

«Процесс для меня был очень долгий. Я вообще никогда не ощущал травм. Думаю, что именно чувство юмора и отношение ко всему гораздо проще помогли мне восстановиться. Первые дни я не понимал. Мне казалось, что это просто защемление нервов: вот полежу и пройдет. Но оказалось, что все не так просто. Поврежденный позвонок нужно было менять на искусственный. Потом врачи решили его не изымать, а сделать сетку и набить ее остатками раздробленной кости. Тогда я уяснил для себя, что я силен морально и психологически (в это время от Асета ушла жена, оставив его один на один с его проблемой) Со мной лежали молодые люди, каждый из которых переносил травму по-своему. Кто-то был в депрессии. Тут я понял: самое главное в такой ситуации – не копаться в прошлом и не судить, зачем сел в машину», - добавляет кавээнщик.

При такой травме после операции учат, как детей, сначала сидеть в коляске, затем ползать, а после – ходить.

«Когда я научился, превозмогая боль, сидеть в коляске, я был просто счастлив. Врачи рассказывали нам, что в соседних палатах лежат те, кто не хочет ничего, говоря, что они не инвалиды, что никогда не сядут в коляску. Мы разговаривали с этими ребятами, давая им понять, что не все еще потеряно. Тогда у меня были страхи падения. Помогало самовнушение. Сейчас я ставлю для себя цели: пройти от вокзала до сопки в Кокшетау и, к примеру, подняться. Я узнал себя нового после травмы», - продолжает рассказ Асет.

Чтобы не сидеть без дела и зарабатывать какие-то деньги, парень озвучивал рекламу. Но последствия травмы давали о себе знать, и парень начал тренироваться.

«Люди помогали, собирали деньги на очередную операцию. Не каждого из тех, кто помог, я знаю в лицо. Теперь я стараюсь вернуть добро, подаренное когда-то мне. Провожу благотворительные концерты бесплатно. Сейчас такое время, что никто не хочет ничем делиться», - добавляет Асет.

Впрочем, своей мечтой с нами он все же поделился. Асет хочет, чтобы где-то на пьедестале когда-то зажглась звезда - и это был бы его ученик или ученица. А еще у него есть мечта детства – сняться в фильме. Пока лежал в больнице, он даже набросал сценарий. Теперь остается его только воплотить в жизнь. Впрочем, зная Асета и то, что он всего привык добиваться, в этом сомневаться не приходится.