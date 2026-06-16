После трагедии в Кенкияке избран новый аким сельского округа

К исполнению обязанностей акима села Кенкияк приступил Касымхан Шуркин. За него проголосовало более половины избирателей, передает корреспондент Kazinform.

Территориальная избирательная комиссия Темирского района объявила итоги выборов. По Кенкиякскому сельскому округу было зарегистрировано всего 3 649 избирателей. Из них более 2 100 человек приняли участие в голосовании и сделали свой выбор. Два человека проголосовали против всех кандидатов, а 10 бюллетеней были признаны недействительными.

На должность акима села Кенкияк были выдвинуты три кандидата. Среди них Касымхан Шуркин набрал 1 449 голосов.

— Касымхан Шуркин родился в 1972 году. Является директором КГП «Кенкияк-СК». Проживает в селе Кенкияк Темирского района Актюбинской области. Он был выдвинут партией AMANAT, — сообщили в территориальной избирательной комиссии Темирского района.

Напомним, аким села Кенкияк Куанышбек Серикжанов покончил жизнь самоубийством в начале мая. Он работал на государственной службе с 2014 года. С мая 2023 года работал заместителем акима Кенкиякского сельского округа Темирского района, с 15 октября 2023 года — акимом Кенкиякского сельского округа.

Как сообщает пресс-служба ДП Актюбинской области, уголовное дело по факту самоубийства было прекращено.