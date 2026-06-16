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    После трагедии в Кенкияке избран новый аким сельского округа

    К исполнению обязанностей акима села Кенкияк приступил Касымхан Шуркин. За него проголосовало более половины избирателей, передает корреспондент Kazinform.

    После трагедии в Кенкияке избран новый аким сельского округа
    Фото: акимат Темирского района

    Территориальная избирательная комиссия Темирского района объявила итоги выборов. По Кенкиякскому сельскому округу было зарегистрировано всего 3 649 избирателей. Из них более 2 100 человек приняли участие в голосовании и сделали свой выбор. Два человека проголосовали против всех кандидатов, а 10 бюллетеней были признаны недействительными.

    На должность акима села Кенкияк были выдвинуты три кандидата. Среди них Касымхан Шуркин набрал 1 449 голосов.

    — Касымхан Шуркин родился в 1972 году. Является директором КГП «Кенкияк-СК». Проживает в селе Кенкияк Темирского района Актюбинской области. Он был выдвинут партией AMANAT, — сообщили в территориальной избирательной комиссии Темирского района.

    Напомним, аким села Кенкияк Куанышбек Серикжанов покончил жизнь самоубийством в начале мая. Он работал на государственной службе с 2014 года. С мая 2023 года работал заместителем акима Кенкиякского сельского округа Темирского района, с 15 октября 2023 года — акимом Кенкиякского сельского округа.

    Как сообщает пресс-служба ДП Актюбинской области, уголовное дело по факту самоубийства было прекращено.

    Регионы Казахстана Общество Актюбинская область Акимы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор