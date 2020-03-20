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После совершения ДТП житель Семея «угнал» собственный автомобиль

20 Марта 2020 12:35
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После совершения ДТП житель Семея «угнал» собственный автомобиль

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ -Житель города Семей «угнал» собственный автомобиль, чтобы скрыть свое участие в дорожно-транспортном прошествии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

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С заявлением об угоне автомобиля в Затонский отдел полиции обратился 30-летний житель Семея. Мужчина рассказал, что неизвестное лицо с угрозой применения насилия, неправомерно завладел его автомобилем марки LADA Granta.

В ходе розыскных мероприятий полицейские устанавливали очевидцев, разрабатывали и проверяли различные версии. Стражи порядка тщательно проверили все информацию, связанную с фактом совершения угона. В итоге установили, что в действительности никого угона не было, заявитель солгал, чтобы скрыть факт своего участия в дорожно-транспортном происшествии.

«30-летний житель, управляя автомобилем LADA Granta, на улице Мамай батыра столкнулся с другой автомашиной. После чего скрылся с места ДТП. После случившегося дорожно-транспортного происшествия он сам позвонил в полицию и сообщил об угоне своего авто», — сообщили в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что в действиях заявителя усматривается уголовное правонарушение, предусмотренное частью второй статьи «Заведомо ложный донос о совершении преступления» УК РК.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, ведется следствие.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью, ДТП, МВД РК,
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Орал Ерланулы

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