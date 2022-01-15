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После снятия режима ЧП блокпосты и усиленные наряды полиции сохранятся в Акмолинской области

15 Января 2022 06:18
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После снятия режима ЧП блокпосты и усиленные наряды полиции сохранятся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на то, что в Акмолинской области с 7 утра 15 января отменяется режим чрезвычайного положения, в регионе останутся несколько блокпостов. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«13 января приказом руководителя областного штаба по борьбе с терроризмом в Акмолинской области введён умеренный «желтый» уровень террористической угрозы. Данный уровень при отмене режима ЧП предусматривает сохранение отдельных блокпостов, выставление усиленных нарядов полиции на улицах, площадях, железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в аэропортах. Досмотровые меры в отношении граждан и транспортных средств будут сохранены для всеобщей безопасности», - отметили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

В ведомстве также призвали акмолинцев быть внимательными, находясь в общественных местах, не оставлять без внимания бесхозные сумки, пакеты, рюкзаки и иные предметы, а о всех случаях находок и подозрительных лицах сообщать на телефон полиции: «102».

Ранее сообщалось об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской области.

Как следует из постановления Президента РК, 15 января 2022 года с 7:00 чрезвычайное положение в границах Акмолинской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 737 «О введении чрезвычайного положения в Акмолинской области», отменяется.



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#Акмолинская область   #Безопасность   #МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Оксана Матасова

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