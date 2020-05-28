После смертельного ДТП в Щучинске уволены несколько полицейских

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ряд полицейских уволен после ДТП, произошедшего в Щучинске. В том числе и сам виновник аварии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, авария произошла 26 мая.

«В 15:50 часов в полицию Бурабайского района поступило телефонное сообщение о том, что на терминале АО «Казавтожол» совершен наезд на пешехода, в результате которого мужчина скончался. Установлено, что пострадавший являлся 54-летним жителем Кокшетау», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте добавили, что по факту чрезвычайного происшествия департаментом проведена служебная проверка.

«Установлено, что со стороны руководства линейного отдела полиции на станции Кокшетау отсутствовал надлежащий ведомственный контроль и профилактическая работа с вверенным личным составом»,- отметили в ведомстве.

Приказом начальника департамента из органов внутренних дел уволен начальник линейного отделения полиции на станции Макинка ЛОП на станции Кокшетау майор полиции Р.Е.Кангожин.

«Также освобожден от занимаемой должности начальник ЛОП на станции Кокшетау полковник полиции Ж.К. Садыков. Меры дисциплинарного характера приняты и в отношении сотрудников из числа руководящего звена департамента полиции на транспорте», - пояснили в ведомстве.

Между тем, в тот же день, виновник ДТП был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».