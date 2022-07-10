10 Июля 2022 11:49

После сильного дождя подтопило первый этаж аэропорта Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Кратковременный, но сильный дождь, прошедший накануне в Костанае в районе международного аэропорта, стал причиной частичного подтопления первого этажа здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео было опубликовано в сети и сразу вызвало негодование и возмущение горожан. Ведь только недавно аэропорт распахнул свои двери после реконструкции.

«Только сделали ремонт и вот результат. Надо сразу пригласить лиц, отвечающих за этот ремонт… Позорники», - пишет пользователь Наталья под видео.

«В цепочке суб-суб-суб подрядчиков и крыша худая....», - отмечает с сарказмом еще один пользователь Ербол.

«Это называется, так сделали ремонт», - пишет пользователь Андрей.

В аэропорту сообщили, что причиной подтопления стал ливневый дождь, из-за чего произошло переполнение ливневой канализации и подтопление территории в зоне зала вылета. Сейчас, по информации аэровокзала, последствия непогоды уже устранены.

Между тем, это не первый казусный случай с костанайским аэропортом. В начале марта в сети появилось видео из костанайского аэропорта после реконструкции, где в кадр попала лестница, упирающаяся в стену.

Тогда руководство аэропорта сослалось на то, что это всего лишь незаконченный ремонт здания. В связи с этим, некоторые конструктивные решения не доведены до завершения. Дверной проем был установлен, как положено.

Видео - ng.kz

Кадр из видео