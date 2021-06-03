После шести лет розыска подозреваемый в разбое задержан в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области задержан подозреваемый в разбойном нападении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В апреле 2015 года в полицию Алматинской области от сотрудников службы безопасности ТРЦ в Карасайском районе поступило сообщение о том, что трое работников магазина получили ножевые ранения при попытке задержать воров, совершавших кражу вещей.

У двух сотрудников были тяжкие, проникающие ранения с повреждением внутренних органов и конечностей.

Следствие установило, что нападавших было трое. Двое из них - жители Алматы, 19 и 20 лет.

Удалось задержать и третьего, того, кто непосредственно устроил резню и сбежал. После объявления в розыск 13 мая 2015 года судья Карасайского района санкционировал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Долгое время сыщикам не удавалось вычислить его местонахождение, однако опасный преступник все же был задержан на территории села Кабырга Катон-Карагайского района ВКО и помещен под стражу.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 части 3 УК РК «Хулиганство с применением ножа». В ходе досудебного расследования дело переквалифицировали на статьи 192 часть 2 и 188 часть 2 УК РК: «Разбой» и «Кража».